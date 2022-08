Böhmermann geht im September wieder auf Sendung

TV-News

Im Vorfeld gibt es zunächst ein Special der «heute-show» zu sehen. Eine Woche später folgen regulären Ausgaben.

Ein vielfältiges Programm strahlt das Zweite Deutsche Fernsehen in der Sommerpause seiner Krimis und Comedys am Freitagabend aus. Im August läuft beispielsweise um 21.15 Uhr die True-Crime-Reihe «XY gelöst», in der Sven Voss unter anderem den Fall Mirco S. beleuchtet. Am 26. August 2022 strahlt das ZDF um 22.30 Uhr ein Konzert von David Garrett aus.Nach der 75-minütigen Show, die in diesem Jahr im italienischen Rom aufgezeichnet wurde, folgt eine neue Ausgabe von «Das Literarische Quartett». Die neue Ausgabe wird mit Theo Dorn um 23.45 Uhr ausgestrahlt. Am Freitag, den 2. September, setzt das ZDF um 23.00 Uhr auf neue Folgen vonIm Vorfeld der Satire-Sendung schickt man um 22.30 Uhr das-Special mit Fabian Köster und Lutz van der Horst auf Sendung. Das Duo nimmt die Reformbemühungen der Bundesregierung unter die Lupe. Sieben Tage später begrüßt Oliver Welke seine Zuschauer wieder aus dem «heute-show»-Studio.