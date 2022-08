«Handmaids Tale»-Star macht bei «The Exorzist» mit

Kino-News

Die Schauspielerin Ann Dowd hat für das Reboot der Reihe unterschreiben.

Ann Dowd stößt zum Ensemble von, der sowohl als Neuauflage des Klassikers über dämonische Besessenheit als auch als erster Film einer geplanten Trilogie angekündigt wird. Die erfahrene Charakterdarstellerin, die vor allem für ihre Arbeit als schaurige Vollstreckerin der dystopischen Disziplin in «The Handmaid's Tale» bekannt ist, wird an der Seite von «Hamilton»-Star Leslie Odom Jr. und Ellen Burstyn auftreten, die ihre Rolle aus dem Originalfilm als Chris MacNeil wieder aufnimmt.Blumhouse und Morgan Creek produzieren den Film für Universal und Peacock . Der erste Film der neuen «Exorzist»-Saga wird am 13. Oktober 2023 in die Kinos kommen. Scott Teems, Danny McBride und Green, die bereits bei den «Halloween»-Reboots zusammenarbeiteten, haben sich für die Story von «Der Exorzist» zusammengetan. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Peter Sattler («Broken Diamonds») und Green.Jason Blum wird im Auftrag von Blumhouse produzieren. David Robinson und James Robinson werden für Morgan Creek produzieren. Gordon Green, McBride und Couper Samuelson sind die ausführenden Produzenten. Ryan Turek beaufsichtigt das Projekt für Blumhouse.