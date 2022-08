«All Creatures Great and Small»: Das passiert in Staffel 3

International

In Deutschland ist die Serie bei Sky und in der ARD-Mediathek zu sehen. Nun gibt es Infos über die dritte Staffel.

Während der schlimmsten Zeit der Pandemie wurde das PBS- und Channel 5-Dramazu einem unverzichtbaren, frischen Fernsehprogramm, nach dem sich die Zuschauer in schwierigen Zeiten sehnten. Jetzt steht die beliebte Serie über eine Gruppe von Landtierärzten in den Yorkshire Dales in England kurz davor, ihr eigenes düsteres Kapitel zu beginnen, da ihre Charaktere auf die Schrecken des Zweiten Weltkriegs vorausblicken.Bei einer virtuellen TCA-Präsentation am Donnerstag sprachen die Produzenten Colin Callender von Playground Entertainment und Susanne Simpson von PBS' «Masterpiece» zusammen mit Darstellern wie Nicholas Ralph, Samuel West, Callum Woodhouse und Anna Madeley über die dritte Staffel, die im September in Großbritannien und am 8. Januar 2023 auf «Masterpiece» Premiere hat."Als wir die Serie starteten, wollten wir jeder Figur eine echte Hintergrundgeschichte geben, damit wir sie wirklich erforschen können", erklärt Callender. "Besonders in [Staffel 3] haben wir tief gegraben und diese Charaktere komplexer und lebendiger gemacht. Es gibt einige wunderbare Momente für jeden Charakter." Ralph, der James Herriot spielt, sagte, dass die Ausbreitung von Tuberkulose in Staffel 3 ebenfalls eine große Rolle spielt, da der Tierarzt "lernen muss, wie man mit diesen Verfahren umgeht." "Das ist etwas Neues, das in dieser Serie eine große Rolle spielt", sagte Ralph.