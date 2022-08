FX startet «American Horror Story»

US-Fernsehen

Die elfte Staffel der Ryan Murphy-Serie wird ab Herbst bei FX und Hulu ausgestrahlt.

Die 11. Staffel von Ryan Murphys "American Horror Story" wird im Herbst auf FX Premiere haben. Der FX-Vorsitzende John Landgraf verriet die Neuigkeit während seiner Frage-und-Antwort-Runde bei der virtuellen Präsentation des Kabelsenders auf der Television Critics Association's Summer Press Tour am Dienstag. Dies heißt aber nicht, dass die Serie zeitnah nach Deutschland kommt. Die zehnte Staffel, die bereits vor einem Jahr anlief, hat nun erst bei Disney+ Premiere.Landgraf nannte kein konkretes Datum für die Premiere von «American Horror Story» Staffel 11, das über den Herbst hinausgeht. Die Tatsache, dass überhaupt ein Zeitrahmen genannt wurde, bedeutet jedoch, dass Murphy mit großer Wahrscheinlichkeit in den kommenden Monaten den Titel, das Thema und die Besetzung der kommenden Staffel bekannt geben wird.Zusätzlich zu «American Horror Story» und «American Horror Stories» arbeiten Murphy - der kurz vor dem Ende seines aktuellen Mega-Gesamtvertrags bei Netflix steht, nachdem er 2018 seine alte Heimat bei 20th Television für den Streamer verlassen hat - und sein Produktionspartner Brad Falchuk auch an einer weiteren Staffel von «Feud», einer weiteren Staffel von «American Crime Story» und zwei neuen Spinoffs «American Sports Story» und «American Love Story» für FX.