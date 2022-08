Sozialreportagen bei RTLZWEI und Filme bei Kabel Eins

Quotennews

Beide Sender überzeugten mit dem Programm zur Primetime gestern zahlreiche Zuschauer zum Einschalten.



Die Sozialreportagewarf bei RTLZWEI einen Blick auf die sozial schwachen Gegenden in Dortmund. Während in der vergangenen Woche noch 0,68 Millionen Zuschauer eingeschalten hatten, bestand das Publikum diesmal nur noch aus 0,57 Millionen Menschen. Dennoch landete der Sender mit 2,5 Prozent Marktanteil genau im Senderschnitt. Bei den 0,21 Millionen Jüngeren wurde eine solide Quote von 4,3 Prozent eingefahren.Wie schon in den vergangenen Wochen räumte der Sender aber dann erst so richtig mitab. Weiterhin befanden sich noch 0,51 Millionen Zuschauer auf dem Sender, wodurch der Markanteil auf einen starken Wert von 3,8 Prozent wuchs. Die Zielgruppe war weiterhin mit 0,20 Millionen Umworbenen vertreten. Hier ging es um mehr als zwei Prozentpunkte nach oben auf ein überzeugendes Resultat von 6,5 Prozent Marktanteil.Kabel Eins setzte auf ein Filmprogramm und startete den Abend mit. Bei den 0,64 Millionen Fernsehenden wurde eine solide Quote von 3,0 Prozent gemessen. Die 0,23 Millionen Werberelevanten kamen mit guten 4,9 Prozent Marktanteil über den Senderschnitt hinaus. Mit dem Actionkrimikletterte die Quote bei einem Publikum von 0,32 Millionen Menschen auf hohe 3,7 Prozent. Die 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen beendeten den Abend mit einer starken Sehbeteiligung von 6,3 Prozent.