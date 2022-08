Warner Bros. Discovery verlängert zahlreiche Shows

England

Der Fernsehsender ist in Großbritannien stark aktiv. Jetzt legt man mit weiteren Formaten nach.

Warner Bros. Discovery U.K. hat 149 Stunden an neuen und wiederkehrenden Lifestyle-Sendungen in Großbritannien in Auftrag gegeben. Die meisten Factual-Formate kommen von der Discovery-Seite des Unternehmens.Unter den neuen Aufträgen von Discovery U.K. wird «The Big Body Clinic» (8 x 60′), produziert von Full Fat TV, im nächsten Frühjahr auf Quest Red starten. In der Serie helfen Gewichtsexperten bei der Behandlung von Patienten mit großen Körpern, die sich aufgrund des Stigmas, das ihnen entgegengebracht wird, oft scheuen, Hilfe zu suchen. Die ebenfalls von Full Fat TV produzierte medizinische Erfolgsserie, die Menschen begleitet, deren Leben durch Hautkrankheiten beeinträchtigt wurde, kehrt im ersten Quartal 2023 mit den Staffeln 5 und 6 (20 x 60′) zu Quest Red zurück.Die von STV Studios produzierte Seriewird 2023 für eine dritte und vierte Staffel (20 x 60′) nach Really zurückkehren und zeigt den Auktionator Angus Ashworth, der durch Großbritannien reist und dabei hilft, Häuser von ungewöhnlichen Gegenständen zu befreien. Eine zweite und dritte Staffel des Prominenten-Spin-offs(5 x 60′) wird im November auf Really ausgestrahlt. Die beiden Staffeln werden Prominente wie Anneka Rice, Sid Owen und Jennie Bond begleiten, die Ashworth Zugang zu ihren Häusern gewähren, die dringend entrümpelt werden müssen.STV produziert außerdem eine neue Serie,(8 x 60′), die 2023 auf Really ausgestrahlt werden soll. Sie folgt der Auktionatorin Sybelle Thomson, die von ihren drei verschiedenen Auktionshäusern aus Menschen dabei hilft, ihre Häuser zu entrümpeln und bei einer Auktion den besten Gewinn zu erzielen. Weitere Formate sindund