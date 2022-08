Warner Bros. stampft «Batgirl» ein

Kino-News

Es klingt kurios: Aber das Unternehmen wird den fast fertigen Streifen nicht veröffentlicht.

, die Verfilmung der DC-Comics-Figur, wurde bei Warner Bros. gestrichen. Der Film wird auf keiner Plattform des Studios Premiere feiern - weder in den Kinos noch auf HBO Max . Die US-Produktion werde im Kino untergehen und sei für HBO Max viel zu groß, sagen Experten. Das Budget liegt aktuell bei 90 Millionen US-Dollar und weitere 50 Millionen US-Dollar müsste man in das Marketing stecken.Die Produktion - mit Leslie Grace in der Hauptrolle als Barbara Gordon (alias Batgirl) und unter der Regie der «Bad Boys for Life»- und «Ms. Marvel»-Filmemacher Adil El Arbi und Bilall Fallah - hatte 2021 grünes Licht erhalten, als Teil einer unternehmensweiten Anstrengung von Warner Bros. zur Entwicklung von Spielfilmen speziell für HBO Max. Aber die neue Unternehmensführung von Warner Bros. Discovery hat die Prioritäten des Unternehmens wieder auf Kinofilme gelenkt, so dass «Batgirl» kein richtiges Zuhause hat.Ebenfalls auf der Kippe steht «Scoob! Holiday Haunt», ein Nachfolgeprojekt des Films «Scoob!» aus dem Jahr 2020, der ebenfalls vom Studio auf Eis gelegt wurde. Das Filmmaterial für die animierte Adaption der «Scooby-Doo»-Serie wurde bereits im Dezember 2021 in einem Sizzle Reel für HBO Max gezeigt. Quellen zufolge hatte die Produktion Warner Bros. 40 Millionen Dollar gekostet.