«Weakest Link» geht in die dritte Runde

US-Fernsehen

Für die US-Version wird weiterhin Jane Lynch die Fragen stellen.

NBC hat die von Jane Lynch moderierte Spielshowfür eine dritte Staffel verlängert. Staffel 3 wird 20 Episoden umfassen. In jeder Folge betreten acht Kandidaten als Fremde das Studio und arbeiten zusammen, um in jeder Runde den maximalen Betrag an Preisgeld zu gewinnen. Die Kandidaten beantworten abwechselnd Fragen zum Allgemeinwissen, um Ketten von richtigen Antworten zu bilden. Falsche Antworten unterbrechen die Kette und zwingen die Teilnehmer, auf der untersten Sprosse mit dem kleinsten Geldbetrag neu zu beginnen.Am Ende jeder Runde stimmen die Teilnehmer ab, um den Star zu eliminieren, den sie für das schwächste Glied in der Kette halten. Die Serie basiert auf einem britischen Format, das von den BBC Studios vertrieben wird und auf BBC Two und BBC One ausgestrahlt sowie in 46 weiteren Ländern produziert wurde. In Deutschland hieß das Format «Der Schwächste fliegt»."Dies ist ein aufregendes neues Kapitel für uns und für die Millionen von Fans auf der ganzen Welt, die sich über die Jahre hinter «Weakest Link» versammelt haben: eine neue Gelegenheit, die Serie in dieser Staffel zu neuen Höhen zu führen, indem wir mit der einzigartigen Jane Lynch zusammenarbeiten, deren messerscharfer Witz perfekt zu der schnellsten und schärfsten Gameshow im Fernsehen passt", fügte Valerie Bruce, General Manager von BBC Studios Los Angeles Productions, hinzu. "Wir sind begeistert, dass wir unsere Partnerschaft mit NBC bei der Erfolgsserie fortsetzen können, in der es darum geht, deine Intelligenz und deine Geschwindigkeit auf die Probe zu stellen.""Ich freue mich sehr auf eine dritte Staffel, in der wir uns über die Kandidaten lustig machen und Zwietracht säen werden", so Lynch.