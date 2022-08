Quizshows machen RTL Hoffnung

Quotennews

Günther Jauch und Hans Sigl zocken künftig den gesamten Abend. Der Start verlief recht ordentlich.

In dieser Woche können die Kandidaten bei der Quizshowinsgesamt drei Millionen Euro gewinnen. Gleich vier Ausgaben strahlt RTL in dieser Woche aus. Los ging es am Montagabend, die Sendung mit Günther Jauch sicherte sich, unterbrochen von den Spätnachrichten, 3,17 Millionen Fernsehzuschauer und verbuchte einen Marktanteil von 13,9 Prozent. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,61 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil sorgte für glückliche Gesichter: 11,9 Prozent.ging um 22.15 Uhr auf Sendung. Die aus Berlin präsentierte Nachrichtensendung, die 20 Minuten andauerte, konnte 2,71 Millionen Zuschauer zum Einschalten bewegen. Der Gesamtmarktanteil lag bei erfreulichen 13,0 Prozent. Bei den jungen Zuschauern sorgte man für 0,53 Millionen Zuschauer, sodass man auf überdurchschnittliche 10,9 Prozent Marktanteil kam.Die neue Show, die von Hans Sigl moderiert wurde, debütierte recht ordentlich. Mit seinen Assistenten Pierre M. Krause und Jana Azizi holte «Der Bergdoktor»-Schauspieler 1,27 Millionen Zuschauer und sicherte sich 12,2 Prozent. Bei den Umworbenen sah es mit 0,27 Millionen nicht mehr ganz so toll aus, denn der Marktanteil schrumpfte auf 10,5 Prozent.