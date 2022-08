«Decision Game» steht im September an

TV-News

Johannes Lackner hat eine neue Fernsehserie geschrieben, in der Eva Meckbach die Hauptrolle spielt.

Im September 2022 veröffentlicht das ZDF eine weitere Miniserie, die von Johannes Lackner verfasst wurde. Lackner verfasste zahlreiche Fernsehfilme für Das Erste und ProSieben . Für Sat.1 schrieb er nicht nur «Stefanie – Eine Frau startet durch», sondern auch «23 Morde». Letzteres wollte Sat.1 nie ausstrahlen, weil man es als zu düster empfand.Seine sechsteilige, neue Miniserie namenswurde von Odeon Fiction GmbH produziert. Die Firma überzeugte Anfang des Jahres mit der Netflix-Serie «Kitz». Die neue Serie läuft am Dienstag, den 6. und Mittwoch, den 7. September 2022 jeweils ab 20.15 Uhr bei ZDFneo . Bereits ab Freitag, den 26. August, sind alle sechs Geschichten in der ZDFmediathek abrufbar.Darum dreht sich das Serienprojekt: Als Risikoanalystin ist für Vera jedes Risiko kalkulierbar. Doch als plötzlich ihre Tochter Elsa entführt wird, sind die rationalen Methoden der Spieltheorie, eine akademische Disziplin, die im Schatten des Kalten Krieges entwickelt wurde, die einzigen Waffen, die der verzweifelten Mutter bleiben, um Elsa vor dem Tod zu bewahren. Ein nervenaufreibendes Spiel um Leben und Tod beginnt, denn die ungewöhnlichen Forderungen der Entführer bringen Vera an die Grenzen ihrer mathematischen Berechnungen.