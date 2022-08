Nach drei Jahren: «Ziemlich beste Nachbarn» kommt zurück

TV-News

Das ZDF hat insgesamt drei neue Filme bestellt, bei denen Michael Kessler die deutschen Nachbarländer besuchte.

Im Januar 2019 startete das Zweite Deutsche Fernsehen die Reihe. Damals besuchte der Komiker die Länder Russland, Italien und Großbritannien. Damals fuhr Kessler in die Nachbarstaaten, um den Einwohnern in Sachen Freundschaftsverhältnis auf den Zahn zu fühlen. Inzwischen durfte die Produktionsfirma Loopfilm GmbH unter der Regie von Oliver Halmburger drei neue Folgen produzieren.Die Filme laufen am Dienstagen, den 6., 13. und 20. September 2022 um 20.15 Uhr auf dem «ZDFzeit»-Slot. Alle drei Teile werden am Montag, den 5. September, um 20.15 Uhr in der ZDF-Mediathek veröffentlicht. Zu den weiteren Autoren und Regisseuren neben Halmburger gehören Annette von der Heyde, Friedrich Scherer und Frank Diederichs. Die drei Ausgaben beschäftigten sich mit den Ländern Frankreich, Schweiz und Niederlande.Michael Kessler über das Verhältnis der einzelnen Nationen: „Ich habe das Gefühl, dass die Mehrheit der Europäer echte Fans von Europa sind. Der große Grenzverkehr, die große innereuropäische Reiselust zeigt ja, dass wir uns irgendwie mögen und wie gerne wir uns gegenseitig besuchen. Europa sollten wir immer als Chance verstehen.“