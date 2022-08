Primetime-Check

Der Sonntag kam mit dem «Tatort», dem «Grill den Henssler Sommer-Special» und «Yes we camp!» an den Start. RTL setzte weiter auf «Zeig uns Deine Stimme». Wer sicherte sich die besten Zahlen?

Das Erste strahlte um 21.20 Uhr die Zusammenfassung des DFB-Pokals aus. Die Highlights sahen 3,44 Millionen Zuschauer, das bedeutete 15,1 Prozent Marktanteil. Mit 0,85 Millionen jungen Zuschauern erreichte man 15,3 Prozent. Das Zweite punktete ab 20:15 Uhr mitund guten 3,38 Millionen Zuschauern. Es kamen 11,6 Prozent Marktanteil zustande, während sich 0,39 Millionen jüngere Fernsehzuschauer 5,2 Prozent sicherten.Sat.1 versuchte sich mit «Bad Spies» ► und begeisterte 0,93 Millionen Zuschauer und 0,45 Millionen Umworbene. Es ergaben sich 3,5 Prozent am Markt, sowie 6,6 Prozent bei der Zielgruppe. «Kong: Skull Island» ► sammelte bei ProSieben 1,22 Millionen Zuschauer und 0,51 Millionen Werberelevante, sodass sich in Unterföhring 4,5 und 7,3 Prozent an den jeweiligen Märkten ergaben. Bei RTLZWEI gab es den 1991-Klassiker. Schwarzenegger brachte Grünwald 0,60 Millionen Fernsehzuschauer und damit 2,4 Prozent am Markt. Die Zielgruppe präsentierte sich mit 0,22 Millionen Zuschauern und damit 3,3 Prozent Marktanteil.RTL erlebte mit der zweiten Folge der dritten Staffel voneinen erneut schlechten Abend. Es schauten 1,17 Millionen Zuschauer ab drei Jahren zu, davon waren 0,35 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt. Am Markt bedeutete das 4,5 und 5,3 Prozent. Mit demlief es bei VOX mit 1,18 Millionen Zuschauern und 0,38 Millionen Umworbenen besser. Es ergaben sich Marktanteile von 5,4 und 6,9 Prozent. Kabel Eins wollte mitdurchstarten, es kamen jedoch lediglich 0,63 Millionen Zuschauer und 0,28 Millionen Zielgruppen-Zuseher zusammen. Die neue Folge sicherte sich ordentliche 2,2 Prozent am Gesamtmarkt und landete bei 3,9 Prozent am Zielgruppen-Markt.