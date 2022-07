Supercup deutlich schwächer als im letzten Jahr

Quotennews

Der FC Bayern München sah sich in seiner 16. Teilnahme am Supercup den Debütanten in diesem Wettbewerb aus Leipzig gegenüber. Sat.1 brachte das Event ins Free-TV. Mit schwachen Quoten.

Bereits ab 20:00 startete Sat.1 mitin den Fußball-Supercup-Abend. Das erste Spiel der neuen Saison sollte schon in den Vorberichten ein Vorgeschmack auf eine heiße Nacht liefern, jedoch nicht aus Sicht der Quoten. Mit 1,36 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und 0,33 Millionen Werberelevanten begann ein durchschnittlicher Fußball-Abend mit Marktanteilen von insgesamt 7,0 Prozent und immerhin guten 9,4 Prozent am Zielgruppen-Markt. Doch das war nur ein Vorgeschmack. Ab 20:30 Uhr ging die Partie in die erste Halbzeit, die die Bayern deutlich mit Toren von Musiala (14.), Mané (31.) und Pavard (45.) für sich entschieden. Aus Sicht der Quote konnte sich Sat.1 nicht wirklich freuen, mit 3,11 Millionen Zuschauern und 0,84 Millionen Umworbenen dominierte der Sender mit der bunten Kugel zwar die privaten Kollegen deutlich, das ZDF war jedoch beispielsweise mitund 3,81 Millionen Zuschauern sichtlich besser. Die Marktanteile der ersten Halbzeit lagen bei 14,3 und 19,6 Prozent.Die kurze(21:25 Uhr - 21:30 Uhr) fand vor mageren 2,48 Millionen Zuschauern und damit 10,9 Prozent am Markt statt, die jungen Zuschauer landeten bei kurzzeitig bei 15,3 Prozent Anteil am entsprechenden Markt, blockiert von 0,72 Millionen Zuschauern. Spannend wurde aus sportlicher Sicht erst der zweite Abschnitt und auch die Reichweiten verbesserten sich. Ab 21:30 Uhr fanden die Dosen-Kicker aus Leipzig in die Partie: Halstenberg besorgte den 1:3-Anschlusstreffer (31.), ehe Gnabry scheinbar den Deckel für die Münchner draufmachte (66.). Tore von Nkunku (77. Elfmeter) und Dani Olmo (89.) läuteten die späte Aufholjagd ein - doch zu spät. Den fulminanten Schlusspunkt setzte Sané in der achten Minute der Nachspielzeit, Endstand 3:5 für die Bayern.Die TV-Zahlen stiegen in Abschnitt zwei nochmal deutlich an. Mit 3,59 Millionen Zuschauern und 1,06 Millionen 14- bis 49-Jährigen steigerten sich die Reichweiten. Die Marktwerte kletterten auf 15,9 gesamte Prozent und starke 22,2 Prozent am jungen Markt. Dennoch wird man damit kaum zufrieden sein können - den letzten Supercup zwischen Borussia Dortmund und den Bayern verfolgten 5,22 (1. Halbzeit) und 6,32 (2. Halbzeit) Millionen Zuschauer, vor allem die Zielgruppe zeigte sich mit 1,49 und 1,75 Millionen Werberelevanten deutlich interessierter im letzten Jahr.