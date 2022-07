Quartalsergebnis: Amazon macht zwei Milliarden Verlust

Wirtschaft

Der Online-Händler hat in den vergangenen Monaten viel investiert.

Am Donnerstagabend gab Amazon die Ergebnisse für das zweite Quartal 2022 bekannt. Demnach habe das Unternehmen ein Minus von zwei Milliarden US-Dollar eingefahren. Allerdings sind die Anleger positiv gestimmt, da das Unternehmen einmal den Umsatz steigern konnte. Der Umsatz kletterte auf 121,2 Milliarden US-Dollar. Im kommenden Quartal soll der Umsatz sogar auf 130 Milliarden US-Dollar steigern. Das Unternehmen hat ebenfalls unter der stockenden Weltwirtschaft, den Lieferkettenprobleme und den steigenden Energiekosten zu leiden.Amazon hat für das dritte Quartal gleich zwei heiße Eisen im Feuer: Die erste Staffel von(2. September) und(15. September). Um die hohen Investitionen auszugleichen, erhöhte das Unternehmen diese Woche in den europäischen Staaten die Mitgliedschaft von Amazon Prime . In den Vereinigten Staaten von Amerika stieg der Prime-Preis von 119 auf 139 US-Dollar pro Jahr."Trotz des anhaltenden Inflationsdrucks bei Treibstoff-, Energie- und Transportkosten machen wir Fortschritte bei den besser kontrollierbaren Kosten, auf die wir im letzten Quartal hingewiesen haben, insbesondere bei der Verbesserung der Produktivität unseres Fulfillment-Netzwerks", sagte Amazon-CEO Andy Jassy in einem Brief an die Aktionäre, der die Ergebnisse des zweiten Quartals begleitete. "Wir sehen auch eine Umsatzsteigerung, da wir Prime für unsere Mitglieder noch besser machen, indem wir in schnellere Versandgeschwindigkeiten investieren und einzigartige Vorteile wie die kostenlose Lieferung von Grubhub für ein Jahr, den exklusiven Zugang zu NFL Thursday Night Football-Spielen ab dem 15. September und die Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten Serie «The Lord of the Rings: Die Ringe der Macht» am 2. September."