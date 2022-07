«Jessica Jones»-Star macht bei «Orphan Black»-Sequel mit

US-Fernsehen

Der Schauspielerin Krysten Ritter hat unterschreiben, bei der AMC-Serie mitzuwirken.

Krysten Ritter ist für die Hauptrolle in der «Orphan Black»-Fortsetzungsserie vorgesehen, die derzeit bei AMC in Arbeit ist. Die neue Serie trägt den Titelund wurde bereits im April bei AMC als Serie bestellt. Ritter wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen.Die Serie «Orphan Black: Echoes» spielt in der nahen Zukunft und taucht tief in die Erforschung der wissenschaftlichen Manipulation der menschlichen Existenz ein. Die Serie folgt einer Gruppe von Frauen, die sich in das Leben der anderen einmischen und sich auf eine aufregende Reise begeben, um das Geheimnis ihrer Identität zu lüften und eine erschütternde Geschichte von Liebe und Verrat aufzudecken.AMC hat die Serie mit 10 Episoden in Auftrag gegeben. Die Serie wird voraussichtlich 2023 auf AMC und AMC+ ausgestrahlt. Anna Fishko wird das Drehbuch schreiben, die Serie produzieren und als Showrunnerin fungieren. Die Serie wird von Boat Rocker produziert und weltweit vertrieben, die auch die Originalserie produziert haben.