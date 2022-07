AMC+ bestellt zweite «Moonhaven»-Staffel

US-Fernsehen

Die gute Nachricht kommt noch vor dem Finale der ersten Runde.

wurde für Staffel 2 bei AMC+ verlängert. Die Pressemitteilung kommt noch vor dem Finale von Staffel 1, das am 4. August auf dem Streamingdienst zu sehen sein wird. Wie die erste Staffel wird auch die zweite Staffel aus sechs Episoden bestehen. Die Erstausstrahlung ist für 2023 geplant. Zur Besetzung gehören Emma McDonald, Dominic Monaghan, Amara Karan, Ayelet Zurer, Joe Manganiello, Kadeem Hardison und Yazzmin Newell."Dies ist eine so fesselnde und unterhaltsame Serie, die von Peter brillant konzipiert und umgesetzt wurde", sagte Dan McDermott, President of Entertainment für AMC Studios und AMC Networks. "Die Geschichte ist spannend, provokativ und vorausschauend, sie bietet eine phänomenale Besetzung, die fesselnde Darstellungen liefert. "Was Peter und das Team für die zweite Staffel ausarbeiten, ist vom Feinsten, und die Fans werden begeistert sein."Die Serie spielt 100 Jahre in der Zukunft und handelt von Bella Sway (McDonald), einer Mondfliegerin und Schmugglerin. Sie wird eines Verbrechens beschuldigt und auf Moonhaven ausgesetzt, einer utopischen Gemeinschaft auf einem 500 Quadratkilometer großen Garten Eden, der auf dem Mond errichtet wurde, um Lösungen für die Probleme zu finden, die bald das Ende der Zivilisation auf der Erde bedeuten werden. Als Skeptikerin im Paradies wird Bella in eine Verschwörung hineingezogen, die darauf abzielt, die Kontrolle über die künstliche Intelligenz zu erlangen, die für die Wunder von Moonhaven verantwortlich ist. Gemeinsam mit dem örtlichen Detektiv Paul Serno (Monaghan) versucht sie, die Kräfte zu stoppen, die die letzte Hoffnung der Erde zerstören wollen, bevor sie selbst zerstört werden. Tomm Schultz (Manganiello), ein philosophisch veranlagter Ex-Militär, ist die rechte Hand des Chefdiplomaten der Erde auf dem Mond, dessen Ambitionen sich ändern, als ihm eine bewusstseinsverändernde Monddroge injiziert wird.