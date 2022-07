ABC verfolgt «Son-in-Law» nicht weiter

US-Fernsehen

Der Pilot mit dem ehemaligen «This Is Us»-Star hat die Verantwortlichen nicht überzeugt.

ABC hat sich entschieden, zwei seiner verbleibenden Pilotprojekte nicht weiterzuverfolgen. Die Single-Camera-Comedyund eine unbetitelte Dramaserie von Kay Oyegun wurden beide beim Sender gestrichen. Beide wurden als Teil von ABCs anfänglichem Pilotprogramm ausgewählt und waren im Rahmen von ABCs ganzjährigem Entwicklungszyklus für eine Bestellung in der Mitte der Saison im Gespräch. Beide wurden auch von 20th Television produziert.Mit diesen Neuigkeiten hat ABC nur noch eine neue Comedy für die Saison 2022-2023 in Serie bestellt. Das ist die Single-Cam «Not Dead Yet» mit Gina Rodriguez in der Hauptrolle, die im Mai zur Serie bestellt wurde. In «The Son-in-Law» geht es um einen bodenständigen Mann («This Is Us»-Star Chris Sullivan), der sich um die Anerkennung der kultivierten Eltern seiner neuen Verlobten bemüht - auch wenn er ein schwer zu beeindruckender Schwiegervater für den langjährigen Freund seiner Tochter ist. Zur Besetzung gehörten auch Reema Sampat, Meera Simhan, Evangeline Young, Anupam Kher und Robert Bailey Jr.Oyeguns Pilotfilm folgt fünf Therapeuten in Philadelphia, die einzigartige Wege finden, die Probleme im Leben ihrer Patienten zu lösen, während sie gleichzeitig mit ihren eigenen zu kämpfen haben. Ellen Roman, die Inhaberin der Praxis und eine brillante Therapeutin, musste ihr Leben auf schockierende Weise auf den Kopf stellen, als sie begann, mit einem soziopathischen Patienten zu arbeiten, der möglicherweise der Schlüssel zum Verschwinden ihrer Schwester fünf Jahre zuvor ist.