«Bachelorette»-Finale profitiert von geringer Fernsehnutzung

Quotennews

Die neunte Staffel endete wie schon in den Vorwochen: Mit enttäuschenden Zuschauerzahlen.

Das war’s für dieses Jahr mit der #Bachelorette 🌹 Wir wünschen Sharon und Jan alles Liebe und Gute ❤️👫 pic.twitter.com/PiqJnTQinf — RTL (@RTL_com) July 28, 2022

Die Verantwortlichen von RTL hätten sich vermutlich mehr Aufmerksamkeit beigewünscht. Bislang schalteten nur rund 1,2 Millionen Zuschauer die Episoden der neunten Staffel an. Mit dem Finale, das über drei Stunden dauerte, riss man keine Bäume mehr aus. In der letzten Folge lernten Sharons Eltern und Freundinnen die verbliebenden Männer kennen.Im Anschluss begrüßte Sophia Thomalla die Letzten, die in die Auswahl gekommen sind. Jan, Lukas und Steffen lockten mit der XL-Sendung 1,16 Millionen Fernsehzuschauer an, der Marktanteil lag nun bei 6,3 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehern sicherte man sich zwar nur 0,47 Millionen, der Marktanteil der Warner Bros.-Produktion lag aber bei 12,4 Prozent.Zwischenzeitlich wurde die Sendung vonunterbrochen, die ebenfalls zu überzeugten wusste. Der Nachrichtenüberblick aus Berlin generierte 1,17 Millionen Zuschauer, die zu einem Marktanteil von 6,4 Prozent führten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,45 Millionen generiert, sodass ein Marktanteil von 11,1 Prozent zustande kam.