Roku macht weiter Verluste

Wirtschaft

Im zweiten Quartal schrieb das Unternehmen Verluste. Allerdings kam der Roku Channel auf ein deutliches Werbeplus.

Der Anbieter Roku hat die Anleger am Donnerstag enttäuscht. Zum Ende des zweiten Quartals hatte das Unternehmen 63,1 Millionen aktive Konten, das ist ein Anstieg um 1,8 Millionen Abonnenten. Jedoch wurden nur noch 20,7 Milliarden Stunden gestreamt, ein Rückgang von 200 Millionen Stunden. Insgesamt verzeichnete Roku einen Umsatz von 764,4 Millionen US-Dollar - ein Plus von 18 Prozent. Der Nettoverlust betrug 112,3 Millionen US-Dollar."Im zweiten Quartal kam es aufgrund des makroökonomischen Umfelds zu einer deutlichen Verlangsamung der TV-Werbeausgaben, was das Wachstum unserer Plattformeinnahmen unter Druck setzte", so Roku in seinem Aktionärsbrief zum zweiten Quartal. "Die Verbraucher begannen, ihre diskretionären Ausgaben einzuschränken, und die Werbetreibenden schränkten ihre Ausgaben im Streuwerbemarkt (TV-Werbung, die während des Quartals gekauft wurde) erheblich ein."Roku hat sich zunehmend auf das Hinzufügen von Inhalten für seinen kostenlosen, werbegestützten Roku Channel konzentriert. Der Umsatz im Roku-Plattform-Segment, das Werbe- und Content-Revenue-Sharing-Deals umfasst, stieg um 26 Prozent auf 673 Millionen US-Dollar. Im zweiten Quartal sank der Umsatz im Segment Roku Player, das als Verlustbringer behandelt wird, im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 91 Millionen US-Dollar