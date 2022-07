ProSieben und RTLZWEI punkten mit Filmprogramm

Quotennews

Unterdessen verliert VOX mit den neuen Episoden von «Magnum P.I.» von Woche zu Woche deutlicher.



ProSieben musste sich am gestrigen Freitagabend mit dem Filmprogramm nicht verstecken. Zunächst lief der Actionthriller, welcher 1,22 Millionen Zuschauer auf den Sender lockte. Somit war eine starke Quote von 5,6 Prozent möglich. Die 0,47 Millionen Jüngeren sicherten sich zudem einen guten Marktanteil von 10,2 Prozent. Es folgte der Actionfilm «Gemini Man» ► , für welchen sich noch 0,62 Millionen Fernsehende interessierten. Dadurch erhöhte sich der Marktanteil sogar auf 5,9 Prozent. Auch bei den 0,26 Millionen Umworbenen war eine Steigerung auf hohe 10,7 Prozent möglich.Doch auch RTLZWEI hielt mit der Thrillerkomödierecht gut mit. Bei den 0,70 Millionen Interessenten wurde eine hohe Sehbeteiligung von 3,1 Prozent gemessen. Die 0,19 Millionen Werberelevanten sicherten sich einen soliden Marktanteil von 4,1 Prozent. Der Science-Fiction-Filmsteigerte sich bei einem Publikum von 0,46 Millionen Menschen sogar auf starke 3,6 Prozent Marktanteil.VOX hielt weiterhin an der Ausstrahlung der neuen Folgen vonfest, was in dieser Woche noch schwächere Resultate zur Folge hatte als bereits zuletzt. Es fanden sich zunächst 0,47 und später 0,48 Millionen Fernsehende auf dem Sender ein. Damit kam man nicht über ernüchternde Quote von 2,0 sowie 2,1 Prozent hinaus. Zudem waren 0,10 und 0,11 Millionen 14- bis 49-Jährige mit von der Partie und somit nur etwa die Hälfte der Zuschauer der Vorwoche. Dies spiegelte sich in einem neuen Tiefstwert von jeweils miesen 2,2 Prozent wider.