«Hirschhausens Quiz des Menschen» lässt weiter nach

Zum dritten Mal schickte Das Erste die abendfüllende Show «Hirschhausens Quiz des Menschen» in diesem Jahr über den Äther. Die Zahlen fielen im Vergleich zu den beiden letzten Shows deutlich.

Natürlich ist die starke Konkurrenz des «Supercup» bei Sat.1 an einem Samstagabend wie gestern nicht wegzudiskutieren, dennoch tat sich Dr. Eckart von Hirschhausen mit seiner dritten Primetime-Show in diesem Jahr schlichtweg schwer. Doch der Reihe nach: Das erstelief 2022 am 05. März vor 3,49 Millionen Zuschauer und 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährigen - die Marktanteile zeigten gute 13,5 Prozent am gesamten TV-Markt sowie starke 11,2 Prozent bei den jüngeren Zuschauern. Rund zwei Monate später, am 07. Mai, sammelten sich bereits nur noch 3,0 Millionen Zuschauer und 0,4 Millionen junge Fernsehzuschauer vor den Bildschirmen. In Marktanteilen ausgedrückt landete die zweite Show des Jahres bei 12,7 und 7,6 Prozent.Der Negativ-Trend, Fußball hin oder her, begann also bereits zwischen Show eins und Show zwei und setzte sich nun fort. Gestern sollten die Show mit Gästen wie Riccardo Simonetti, David Garrettt, Jana Ina Zarrella, Guido Cantz, Meltem Kaptan und Sonya Kraus für eine Reichweite von 2,56 Millionen Zuschauern sorgen - der Marktanteil fiel damit weiter auf 12,0 Prozent. Etwas mehr konnte hingegen die Zuschauergruppe, der 14- bis 49-Jährigen erreicht werden. Hier versammelten sich 0,49 Millionen Fernsehende, der Marktanteil steig auf 11,2 Prozent. Im Vergleich zu anderen öffentlich-rechtlichen Formaten hatte die Primetime im Ersten jedoch kaum eine Chance.Selbst, der ab 21:45 Uhr im Zweiten lief, zog mit 2,84 Millionen Zuschauern mehr als Hirschhausen an. Die ZDF-Primetime düpierte mitsogar den Sat.1-Fußballabend und holte sich mit 3,81 Millionen Zuschauern den Tagessieg in Sachen Gesamtreichweite. An dieser Stelle wird die 20 Uhr-«Tagesschau» außen vor gelassen, die dominierte den TV-Tag mit 4,61 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 24,3 Prozent. Immerhin schlug «Hirschhausens Quiz des Menschen» bei den 14- bis 49-Jährigen ordentlich ab - lediglich das Fußball-Programm bei Sat.1 und die erwähnte «Tagesschau» (0,79 Millionen / 23,5 Prozent) konnte sich vor die Show stellen.