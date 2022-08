Uhura ist tot

Köpfe

Im Alter von 89 Jahren ist die amerikanische Schauspielerin und Sängerin im Beisein ihrer Familie eingeschlafen.

Nichelle Nichols ist tot. Zu einer Ikone des amerikanischen Fernsehens wurde Nichelle Nichols durch die Rolle der Nyota Uhura in der Original-«Star Trek»-Serie.Ab 1967 stellte Nichelle Nichols die Kommunikationsoffizierin des Raumschiffes Enterprise dar. Sie war damit die erste afroamerikanische Schauspielerin, die in einer Fernsehserie keine typische „schwarze“ Rolle wie die eines Hausmädchens übernahm, sondern auf Augenhöhe mit ihren männlichen, weißen Co-Stars agierte. Als sie nach einer Staffel aus der Serie aussteigen wollte, war es niemand geringeres als Friedensnobelpreisträger Martin Luther King, der ihr diese Idee mit dem Hinweis auf ihre Bedeutung für die afro-amerikanische Community ausredete.Nichelle Nichols war zweimal verheiratet, beide Ehen wurden geschieden. Aus ihrer ersten, bereits 1951 geschlossenen Ehe, ging ein Sohn hervor. Als Grace Dell „Nichelle“ Nichols erblickte sie am 28. Dezember 1932 in Robbins, Illinois, als drittes von sechs Kindern eines Fabrikarbeiters und einer Hausfrau das Licht der Welt. Ihre erste Mini-Rolle vor der Kamera spielte sie 1959 in Otto Premingers «Porgy und Bess». Sie trat in Musicals auf, arbeitete als Sängerin und spielte noch einige kleine TV-Rollen, bis sie mit der Rolle der Nyota Uhuru Fernsehgeschichte schreiben sollte.Zwischen 1979 und 1991 verkörperte sie die Kommunikationsoffizierin auch in den «Star Trek»-Spielfilmen eins bis sechs. Jenseits des «Star Trek»-Franchises konnte sie jedoch keine weiteren Erfolge als Schauspielerin erzielen, sie nutzte ihre Popularität aber zum Beispiel für die NASA, in deren Auftrag sie junge Menschen für die Raumfahrt begeisterte. Ihr berühmtester Fan dürfte niemand geringeres als Barack Obama sein, der sie 2012 persönlich ins Weiße Haus einlud.2015 erlitt Nichelle Nichols einen leichten Schlaganfall, 2018 wurde publik, dass sie an Demenz erkrankt sei. Daher reiste sie auch nicht mehr zu Conventions, auf denen sie ein gern gesehener Gast war.Am 31. Juli 2022 hat Nichelle Nichols nun ihre letzte Reise angetreten.