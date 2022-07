Bryan Cranston arbeitet mit Village Roadshow zusammen

US-Fernsehen

Die Firma des «Breaking Bad»-Stars hat sich einen neuen Partner geangelt.

Bryan Cranston und James Degus' Moonshot Entertainment ist eine Partnerschaft mit Village Roadshow Television eingegangen. Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen bei der Suche, Entwicklung und Produktion von Fernsehsendungen für alle Plattformen und Genres zusammenarbeiten. Alix Jaffe, Executive Vice President von Village Roadshow TV, wird bei dieser neuen Initiative eng mit Cranston und Degus sowie mit Steve Mosko, CEO der Village Roadshow Entertainment Group, zusammenarbeiten. Cranston hat bereits mit Mosko zusammengearbeitet, als dieser Chef von Sony Pictures Television war, dem Studio hinter «Breaking Bad»."Ich habe das Vergnügen, Bryan seit fast zwei Jahrzehnten zu kennen, und seine Stärke vor der Kamera wird nur von seinen Fähigkeiten hinter der Kamera als Regisseur, Autor und Produzent übertroffen", sagte Mosko. "Er ist ein einzigartiges Talent in der Branche und einer der besten Geschichtenerzähler, den ich kenne. Unsere Partnerschaft zur Identifizierung, Entwicklung und Produktion von herausragenden TV-Inhalten unterstreicht das Engagement von Village Roadshow Television, die besten Geschichten zum Leben zu erwecken"."Ich freue mich riesig, wieder mit meinem Freund Steve Mosko und seinem außergewöhnlich kreativen Team bei Village Roadshow zusammenzuarbeiten", so Cranston. "Wir sind in der besten Position, um weiterhin fesselndes Fernsehen zu produzieren - mit dem Fokus auf Geschichten, die das Gehirn kitzeln und das Herz berühren."