Lothar Matthäus bekommt weibliche Unterstützung

TV-News

Bei Sky werden die ehemaligen Nationalspielerinnen Julia Simic und Tabea Kenne den Kreis der Experten verstärken.

Die zweite Liga ist gestartet, nun folgt der DFB-Pokal, ehe am 6. August die Bundesliga in die neue Saison startet. Sky Deutschland wird 506 von 612 Partien der zwei höchsten deutschen Ligen ausstrahlen. Mit Julia Simic und Tabea Kenne erweitert man den Experten-Kreis, denn bislang waren am Fußball-Wochenende vor allem Lothar Matthäus und Didi Hamann besetzt.Die zwei Ex-Profis sind beimzu sehen. Tabea Kemme war als aktive Fußballerin für Turbine Potsdam und Arsenal London in England am Ball. 47-mal lief sie für Deutschland auf und wurde 2016 Olympiasiegerin in Rio de Janeiro. Mit Potsdam wurde sie diverse Mal Deutsche Meister und zudem im Jahr 2010 UEFA Champions League Siegerin. Julia Simic kickte während ihrer Karriere vor allem für den FC Bayern München, war aber auch im Ausland bei West Ham United und dem AC Mailand aktiv.Am Samstag-Nachmittag wird weiterhin Sky Experte Didi Hamann zusammen mit Michael Leopold und Britta Hofmann im Wechsel durch die Bundesliga-Partien führen. Analyseexperte Erik Meijer (100% Meijer) wird seine Einschätzungen künftig samstags im Rahmen desund des Highlight-Formatsliefern. Dieses wird in der kommenden Saison ausführlicher und auf eine Sendezeit von 75 Minuten ausgeweitet. Bei den XXL-Highlightsendungen kommen ab sofort Mirko Slomka und Manuel Baum zum Einsatz.