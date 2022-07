«100.000 Mark Show» startet Anfang September

TV-News

Vier Episoden hat EndemolShine Germany aufgezeichnet. Diese werden schon in wenigen Wochen ausgestrahlt.

Die Kölner Fernsehstation hat einen Sendeplatz fürgefunden, die in den 90er Jahren in den Niederländen im gleichen Set für das französische, deutsche, niederländische und dänische Fernsehen produziert wurde. Die Sendung mit Ulla Kock am Brink hat vier neue Ausgaben bekommen und wird ab Sonntag, dem 4. September, um 20.15 Uhr ausgestrahlt.Die Fernsehstation hat auch weitere Klassiker aus dem Archiv gekramt. Unter anderem wird es ein Wiedersehen mit «Der Preis ist heiß» und dengeben. Bei der letztgenannten Show wird ein Casting für Puppenspieler veranstaltet. In der Neuauflage ist Max Giermann dabei, der derzeit durch «Frei Schnauze» am späten Samstagabend führt.Außerdem haben sich die Verantwortlichen von Bildergarten TV unter anderem Carsten Haffke und Martin Reinl als Jury gesichert. Gaby Köster wird keine Punkte mehr vergeben. Wie RTL mitteilte, sind insgesamt drei Ausgaben entstanden. Dort können die Teilnehmer 20.000 Euro gewinnen.