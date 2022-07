«Slavik» geht bei Joyn weiter

Vermischtes

Der Streamingdienst von ProSieben und Warner Bros. Discovery setzten die Serie ein weiteres Mal fort.

Seit Herbst 2019 arbeiten der Streamingdienst Joyn und der Webvideokünstler Mark Filatov zusammen, der inzu sehen sein wird. Die jüngste Staffel wurde ab dem 28. Januar 2022 ausgestrahlt, nun wird die Serie, die zwei Mal den Deutschen Comedypreis gewann, fortgesetzt.Doch nicht nur das: Auch die Comedy-Dokugeht beim Streamingdienst Joyn weiter. Wie das Unternehmen Joyn schrieb, erfreuen sich beide Formate großer Beliebtheit bei den Fans sowie bei der großen Community. In der vierten Staffel dreht man auf der Urlaubsinsel Mallorca und die zweite Runde von «Nicht erregen» stehen die menschliche Sexualität im Mittelpunkt.Beide Formate werden bei Joyn auch in der kostenfreien Version angeboten. Hinter dem Format stehen Bratan Productions, das auch die YouTube-Kanäle des Künzers betreibt. So kommt der Hauptkanal auf rund 900.000 Abonnenten, der Zweitkanal auf 50.000 Fans und der Drittkanal auf 165.000 Mitglieder.