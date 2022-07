Disney gründet die ABC News Studios

Wirtschaft

Nachdem bereits schon diverse Podcasts ein Erfolg waren, will man jetzt mit Dokumentationsreihen überzeugen.

George Stephanopoulos ist bei ABC News als Co-Moderator von «Good Morning America» und der Sonntagssendung «This Week» bekannt. Da die Streaming-Kriege in Hollywood immer intensiver werden, könnte er jedoch bald für etwas anderes bekannt werden. Stephanopoulos wird im Mittelpunkt einer neuen politischen Dokumentarserie stehen, die auf Hulu erscheinen soll und die bevorstehenden Zwischenwahlen sowie wichtige Rennen und Schlüsselthemen beleuchtet.Das Programm ist eines von vielen, die derzeit in den neuen ABC News Studios entstehen, einem neuen Versuch der von Disney unterstützten Nachrichtenorganisation, ihre Bemühungen, um die Produktion von Dokumentarfilmen zu zentralisieren, um das Vermögen von Disney-Eigentum zu steigern. Die Disney+-Hulu-Serie «The Dropout» nutzte als literarische Vorlage den gleichnamigen Podcast von Rebecca Jarvis, der von ABC News produziert wurde."Wir wollen unser intellektuelles Eigentum, das in der gesamten Nachrichtenabteilung generiert wird, in den Dienst unterhaltsamer Erzählungen stellen. Das hat für uns absolute Priorität", sagt Mike Kelley, Vizepräsident und Leiter der ABC News Studios, in einem Interview. "Wir wissen, dass dies die Inhalte sind, die auf dem SVOD-Markt am stärksten nachgefragt werden." Die neue Einheit will bis 2022 mehr als 100 Stunden Programm auf ABC, Hulu, Disney+ National Geographic und anderen Plattformen bereitstellen.