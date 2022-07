NBC verliert Alternative-TV-Chefin

Köpfe

Jenny Groom hat angekündigt, das Unternehmen zu verlassen.

NBCUniversals Leiterin der Abteilung für ungeschriebene Unterhaltungsinhalte, Jenny Groom, verlässt ihren Posten an der Spitze der alternativen Abteilung, nachdem ihre jüngsten Projekte schlecht aufgenommen wurden. Groom leitete die ungeschriebene Abteilung bei NBCUniversal zusammen mit Rod Aissa, der sich um Dokuserien kümmerte, während Groom für Reality- und Wettbewerbsserien zuständig war. Beide berichten an Susan Rovner, Vorsitzende der Abteilung für Unterhaltungsinhalte bei NBCUniversal Television and Streaming.Als Executive Vice President of Unscripted Entertainment Content bei NBCUniversal Television and Streaming, eine Rolle, die sie 2020 übernahm, war Groom für Reality-Wettbewerbe, Talentwettbewerbe und Gameshow-Formate bei den NBCU-Marken NBC, Bravo, E!, Oxygen, SYFY, Universal Kids, USA Network und Peacock verantwortlich.Rovner soll mit den Ergebnissen von Grooms letzten Projekten nicht zufrieden gewesen sein und entschied, dass ein Wechsel in der Reality-TV- und Wettbewerbsabteilung angebracht sei. Obwohl noch kein Ersatz gefunden wurde, heißt es, dass NBCU bereits in Gesprächen mit einer Führungskraft ist, um die durch Grooms Entlassung frei gewordene Stelle zu besetzen.