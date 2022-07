«Thai Cave Rescue» startet im September

International

Im Sommer 2018 waren zwölf Kinder und ihr Fußballtrainer in einer Höhle eingesperrt.

Auch Netflix möchte in Sachen Höhlenunglück mitmischen. Der Streamingdienst hat nun den 22. September 2022 für die Ausstrahlung vonterminiert. Die sechsteilige Miniserie wird in fiktionaler Form aufzeigen, wie im Sommer 2018 zwölf Kinder und ihr Fußballtrainer in einer thailändischen Kalksteinhöhle in der Nähe von Chiang Rai gefangen waren.Das Projekt von Netflix ist mindestens die vierte, die die Rettungsgeschichte auf dem Bildschirm nacherzählt und folgt auf zwei weitere Projekte, die in den nächsten Wochen veröffentlicht werden. Netflix bewirbt seine Serie als "die bisher authentischste und umfassendste Nacherzählung".Die Netflix-Serie ist zwar ebenfalls eine fiktionalisierte Nacherzählung realer Ereignisse, bietet aber möglicherweise eine andere Art von Authentizität. Regie führten der Thailänder Nattawut 'Baz' Poonpiriya («One for the Road») und der Thai-Amerikaner Kevin Tancharoen («The Brothers Sun», «The Book of Boba Fett», «Warrior»). Und es ist das einzige Projekt, das mit den Überlebenden der Wild Boars-Fußballmannschaft Kontakt hatte. Die Dreharbeiten fanden in den Häusern der echten Jungen und in Tham Luang selbst statt.