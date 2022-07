«Neighbours»: Hoher Besuch zum Abschied

International

Network 10 wird die Vorabendserie diese Woche absetzen. Zum Ende gibt es noch mal alte Gesichter zu sehen.

Nach 8.891 Episoden beendet Network 10 die Fernsehserie, die vor elf Jahren den neuen Sender 10 Peach antreiben sollte. Margot Robbie, Delta Goodrem, Jesse Spencer, Kym Valentine und Carla Bonner werden in der letzten Folge von «Neighbours» am Donnerstag zu sehen sein.Robbie spielte von 2008 bis 2011 die Rolle der Donna Freedman in der australischen Dauerbrenner-Soap. Seitdem hat sie in großen Hollywood-Filmen wie «The Wolf of Wallstreet», «I, Tonya» und «Once Upon A Time In Hollywood» mitgespielt. Network 10 sagte, dass Robbies Rückkehr eine "kleine Cameo-Rolle" sein wird.Goodrem war ursprünglich von 2002 bis 2003 als Nina Tucker in der Serie zu sehen. Die Show half ihr dabei, ihre Mainstream-Musikkarriere zu starten, als sie die Debütsingle von "Innocent Eyes", "Born To Try", in einer Folge performte. Die Single debütierte auf Platz 3 der ARIA-Charts und erreichte Platz 1, während sich das Album 29 Wochen an der Spitze der Charts hielt.Network 10 hat bereits Informationen über die letzte Folge der Serie verbreitet. So wurde bekannt, dass Kylie Minogue und Jason Donovan zurückkehren werden, um ihre Rollen aus den 1980er Jahren wieder aufzunehmen. Dann wurden Bilder veröffentlicht, die die beiden zusammen am Set zeigen.