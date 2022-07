Rütters Team kehrt mit neuen Folgen zurück

TV-News

Die Produktionsfirma hat nicht nur neue Problemfälle im Gepäck, sondern auch gleich zwölf neue Episoden.

Ab Samstag, den 20. August 2022, kehrt Martin Rütter, der im Sommer unter anderem auch im RTL-Programm vertreten war, zu VOX zurück. Der beliebte Entertainer und Hundetrainer wird um 19.10 Uhr wieder Pate der Sendungsein. In zwölf neuen Episoden wird der Experte der vier Pfoten Trainer unterstützten.Martin Rütter wird weiter durch die Sendung führen, wertvolle Tipps verteilen und humorvoll und scharfsinnig kommentieren. Zum Auftakt arbeitet man mit Lorenz Büffel zusammen, dessen zwei Chihuahuas in seinem Haus unangenehme Spuren zurücklassen. Teilweise verhalten sich die Hunde sehr speziell, schließlich hinterlassen sie ihre Spuren auch in den Schuhen.Die zweite Staffel der Sendung, die im vergangenen Jahr lief, holte im Durchschnitt 1,12 Millionen Fernsehzuschauer ab drei Jahren. 0,32 Millionen Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahre alt. «Der Hundeprofi – Rütters Team» sicherte sich nicht nur gute 4,9 Prozent beim Gesamtpublikum, sondern auch tolle 6,8 Prozent bei den Werberelevanten.