Sat.1 Emotions macht mit Terence Hill-Serie weiter

Mitte August können die Zuschauer des Pay-TV-Senders wieder Hill als Petro sehen.

Bei Sat.1 Emotions kommt ab Mitte August 2022 die dritte Staffel von. Die Fernsehstation wiederholt die 20 Episoden aus der dritten Staffel, die in Deutschland im Jahr 2017 erstmals beim BR Fernsehen liefen. Der öffentlich-rechtliche Sender Rai1 produzierte bislang 101 Folgen.„Der verlorene Sohn“ und „Aus dem Hinterhalt“ strahlt Sat.1 am Montag, den 15. August 2022, aus. In der Hauptrolle ist der Western-Star Terence Hill als Petro zu sehen. Am darauffolgenden Dienstag laufen um 22.30 Uhr Geschichten aus der zweiten Staffel beim HR-Fernsehen, Bibel TV zeigt freitags um 20.15 Uhr die dritte Staffel. Das BR Fernsehen setzt am Sonntagnachmittag ebenfalls auf Geschichten aus Staffel zwei. Sat.1 Emotions hat sich bei der Ausstrahlung Anfang des Jahres beteiligt.Und darum geht es in «Un Passo dal cielo»: Nachdem Pietros Frau bei einem Kletterunfall ums Leben gekommen ist, zieht er sich immer mehr zurück. Doch als der neue Kommissar Vincenzo Nappi in das kleine Örtchen Innichen kommt, fühlt sich Pietro für ihn verantwortlich und hilft dem Neuling bei der Aufklärung diverser Kriminalfälle.