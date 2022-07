Meta verzeichnet erstmals einen Umsatzrückgang

Wirtschaft

Der Facebook-Konzern wird im nächsten Jahr weiter Stellen abbauen.

Für Meta, der Dienst hinter Facebook, Whatsapp und Instagram, ging es viele Jahre stetig bergauf. Doch jedes Wachstum gerät einmal an seine Grenze, wie zahlreiche Unternehmen in den vergangenen Monaten feststellen mussten. Zum ersten Mal hatte Meta mit sinkenden Umsatzzahlen zu kämpfen.Im zweiten Quartal wurden 28,82 Milliarden US-Dollar umgesetzt, das ist ein Minus von einem Prozent. Der Nettogewinn sank um 36 Prozent auf 6,69 Milliarden Euro. Es gab auch eine schwache Prognose für das dritte Quartal, CEO Mark Zuckerberg sagte, dass das Unternehmen angesichts des Umsatzrückgangs die Zahl seiner Mitarbeiter reduzieren will. Meta wird "das Wachstum der Mitarbeiterzahl im nächsten Jahr kontinuierlich reduzieren", sagte Zuckerberg auf dem Earnings Call. "Viele Teams werden schrumpfen."Neben dem allgemeinen wirtschaftlichen Gegenwind und den anhaltenden Auswirkungen von Apples iOS-Änderungen zum Schutz der Privatsphäre sieht sich Meta mit dem wachsenden Wettbewerb durch Konkurrenten wie TikTok konfrontiert und hat die TikTok-ähnliche Funktion "Reels" für Kurzvideos auf Instagram und Facebook eingeführt, um aufzuholen.