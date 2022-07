«Die leckerste Idee Deutschlands» kehrt zurück

TV-News

Das Format wird erneut von Amiaz Habtu moderiert, der auch bei «Die Höhle der Löwen» vor der Kamera steht.

Die Kölner Fernsehstation VOX strahlt nach knapp elf Monaten eine weitere Ausgabe vonaus. Im September 2021 war das Format am Sonntagabend beheimatet, nun darf das von Amiaz Habtu moderierte Format am Montagabend um 20.15 Uhr auf Sendung gehen. Die neue Ausgabe ist für den 22. August eingeplant. Vermutlich wird es eine Woche später mit der neuen Staffel von «Die Höhle der Löwen» weitergehen.VOX wird bei «Die leckerste Idee Deutschlands» auch weiterhin mit der Supermarkt-Kette REWE zusammenarbeiten. Die Produktentwickler müssen ihre Produkte von 100 Kunden der Kette testen lassen, schließlich soll das Beste gewinnen. Im Verlauf der Show gilt es für die Start-ups, sich gegen andere neuartige Speisen und Getränke durchzusetzen, um letztlich als Gewinner dieser Show hervorzugehen.Das Sieger-Produkt ist im Anschluss bundesweit in den Regalen der REWE Märkte erhältlich – für das Start-up bedeutet das womöglich den Beginn einer steilen Karriere. Wer nutzt die Chance? Die Kandidaten hat VOX noch nicht bekannt gegeben. Die Premiere vor einem Jahr kam nur auf etwas mehr als sechs Prozent.