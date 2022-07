«Greys Anatomy»: Harry Shum Jr. ist dabei

US-Fernsehen

Für die 19. Staffel hat ABC Signature den Schauspieler verpflichtet, der einst in «Glee» mitwirkte.

Harry Shum Jr. wird in der kommenden 19. Staffel von ABCszu einer Gruppe von neuen Charakteren stoßen, die von den kürzlich gecasteten Schauspielern Adelaide Kane, Alexis Floyd, Niko Terho und Midori Francis gespielt werden. Shum und der Rest der neuen Besetzung spielen chirurgische Assistenzärzte im ersten Jahr am Grey Sloan, das sich auflösen und sein Lehrprogramm überarbeiten musste.Shum wird Daniel "Blue" Kwan spielen, eine Figur, die als scharfsinnig, ungeduldig und brillant beschrieben wird. Er hatte eine Familienkrise, die seine Karrierepläne durchkreuzte, so dass er sich selbst etwas vorwerfen kann und viel zu beweisen hat. Er ist von Natur aus großzügig, aber auch sehr wettbewerbsorientiert, ein Naturtalent und jemand, der daran gewöhnt ist, bei allem zu gewinnen.Zu Shums bekanntesten Rollen gehören Mike Chang in der Fox-Serie «Glee», Magnus Bane in der Freeform-Serie «Shadowhunters» und Charlie Wu in der 2018 erschienenen romantischen Komödie «Crazy Rich Asians» ► . Später arbeitete er erneut mit Regisseur Jon M. Chu an der Hulu-Tanzserie «The LXD» zusammen, in der er die Hauptrolle übernahm, produzierte und als Co-Choreograf fungierte.