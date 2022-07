Kabel Eins veranstaltet «Mördermann»-Abend

TV-News

Da wird Sitzfleisch fällig: Die fünfteilige Serie wird bis 03.30 Uhr ausgestrahlt.

Nach über zwei Jahren hinter der Bezahlschranke von Joyn , holt die Fernsehstation Kabel Eins das Formatins Free-TV. Im Vordergrund der fünfteiligen Reihe steht Strafverteidiger Uwe Krechel, der schon bei «Richterin Barbara Salsch» mitwirkte. Wie man schreibt, übernahm er stets Fälle, an die sich kein anderer Verteidiger herantraute.Er hat bereits 300 Mörder und Totschläger vor Gericht vertreten. Laut eigener Aussage grenzt Krechels Faszination für die Abgründe der menschlichen Seele an Obsession. Er ist immer auf der Suche nach dem Auslöser, der aus einem Menschen eine Bestie macht. Er blickt in die Seelen seiner Mandanten und taucht in ihre Welt ein.Kabel Eins strahlt die fünf Episoden am Mittwoch, dem 17. August 2022, zwischen 22.30 und 03.30 Uhr aus. Am nächsten Tag folgt zwischen 23.25 und 04.15 Uhr die Wiederholung. Die Rerun-Strecke wird zwei Mal von den «Kabel Eins Late News» unterbrochen. Ob die Serie dann erstmal im Free-Bereich von Joyn landet, ist unklar.