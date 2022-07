Spielberg-Firma produziert Netflix-Film

Kino-News

Taron Egerton und Jaume Collet-Serra werden bei «Carry On» die Hauptrollen verkörpern.

Netflix und Steven Spielbergs Amblin Partners arbeiten gemeinsam an, einem Action-Thriller, der der erste Film sein wird, der im Rahmen eines im letzten Jahr angekündigten Produktionsabkommens zwischen den beiden Unternehmen produziert wird.Der Film, ein hochfliegendes Abenteuer, wird mit Taron Egerton («Kingsman» und «Rocketman») in der Hauptrolle gedreht und von Jaume Collet-Serra, dem Regisseur von «Jungle Cruise», inszeniert. Die Geschichte handelt von Ethan Kopek, einem jungen TSA-Agenten, der von einem mysteriösen Reisenden erpresst wird, ein gefährliches Paket durch die Sicherheitskontrolle auf einen Flug am ersten Weihnachtstag zu bringen. In einer Zeit, in der der freundliche Himmel nie weniger einladend erschien, könnte der Film Flugreisen noch unattraktiver machen.Dylan Clark Productions wird den Film produzieren. Das Drehbuch stammt aus der Feder von TJ Fixman und wurde zusätzlich von Michael Green geschrieben. Zu den ausführenden Produzenten gehört Holly Bario, Amblins Präsidentin der Produktion, die das Projekt im Namen des Studios beaufsichtigen wird. Brian Williams von Dylan Clark Productions, Scott Greenberg und Seth William Meier sind ebenfalls ausführende Produzenten des Films.