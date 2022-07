«The Voice of Germany» startet Mitte August

TV-News

Die Fernsehstation ProSieben strahlt insgesamt sieben Ausgaben aus. Dann kommt auch «red!» zurück.

Vor Kurzem wollte ProSieben seine Primetime-Shows straffen, damit Familien eine Sendung wieder gemeinsam anschauen können. Für die zwölfte-Staffel hat das allerdings nichts zu bedeuten. Am Donnerstag, dem 18. August, stehen die sieben ProSieben-Folgen an, die bis 22.55 Uhr ausgestrahlt werden. Im Anschluss holt ProSiebenaus der Sommerpause zurück.Einen Tag später startet auch Sat.1 mit der neuen Staffel. Als Nachfolgesendung hat man Wiederholungen von «Paar Love» eingeplant. Unklar ist allerdings, wie viele Episoden ausgestrahlt werden. In diesem Jahr konzentriert sich Moderatorin Lena Gercke auf ihr Startup, weshalb sie für ProSieben keine Zeit hat. Die Allzweckwaffe Melissa Khalaj wird deshalb mit Thore Schölermann durch die Sendung moderieren.Als Coaches hat man „Silbermond“-Frontfrau Stefanie Kloß, Ex-Reamon-Sänger Rea Garvey, Musiker Mark Forster und Allrounder Peter Maffay engagiert. ProSieben und Sat.1 teilten allerdings noch nicht mit, ob es wieder unter der Woche eine zweite Chance gibt, die von einem Autohersteller präsentiert wird.