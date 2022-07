Norman Lear feiert 100. Geburtstag bei ABC

US-Fernsehen

Bereits im September wird die Hommage im Fernsehen ausgestrahlt.

Die Fernsehikone Norman Lear feierte am Mittwoch seinen 100. Geburtstag mit einer großen Neuigkeit, die der Legende angemessen ist: ABC hat Pläne bekannt gegeben, Lears hundertsten Geburtstag mit einem Primetime-Special im Herbst zu feiern.soll am Donnerstag, dem 22. September, um 21.00 Uhr zu sehen sein.Das zweistündige Special wird das Leben und Vermächtnis von Lear würdigen, einschließlich seiner Arbeit als Produzent, Aktivist und Philanthrop. Die Liste der prominenten Gäste und musikalischen Darbietungen, die in dem Special auftreten und Lear ehren werden, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben."Normans glanzvolle Karriere wird von so vielen verehrt, und wir fühlen uns geehrt, sein Vermächtnis mit dieser besonderen Nacht der Unterhaltung zu feiern", sagte Craig Erwich, Präsident, Hulu Originals und ABC Entertainment. "Wir hatten das Glück, mit Norman im Laufe der Jahre bei einer Reihe von Projekten zusammenzuarbeiten, und es ist nur passend, dass zu seinem hundertsten Geburtstag die größten Namen in Hollywood ein Glas erheben, um auf die Fernsehikone anzustoßen und sie vielleicht ein wenig zu rösten."