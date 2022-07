Spotify wächst rasant

Wirtschaft

Der Streaming-Dienst Spotify hat am Mittwoch seine Geschäftszahlen vorgelegt. In den Monaten April, Mai und Juni stiegen die Nutzerzahlen auf 433 Millionen Konten an, das ist gegenüber dem Vorjahresquartal ein Plus von 19 Prozent. Die Premium-Abonnenten verbesserten sich um 14 Prozent auf 188 Millionen. Der Umsatz lag bei 2,9 Milliarden Euro, ein Anstieg um satte 23 Prozent. Gleichzeitig stiegen die Werbe-Umsätze um 31 Prozent auf 360 Millionen Euro.Allerdings hat das Unternehmen weiter mit hohen Kosten zu kämpfen. Im zweiten Quartal wurde ein Verlust von 125 Millionen Euro verbucht. Allerdings plante man mit einem Minus, dies sollte mit 197 Millionen Euro sogar deutlich höher ausfallen. Der Streamingdienst möchte in den nächsten sieben Jahren auf eine Milliarde Nutzer kommen.Außerdem wurde bekannt, dass das Podcast-Geschäft von Spotify im Jahr 2021 einen Umsatz von fast 200 Millionen Euro erwirtschaftet, bei einer negativen Bruttomarge von -57 %. Die Podcast-Verluste werden in diesem Jahr noch höher ausfallen und 2022 ihren Höhepunkt erreichen, so CFO Paul Vogel. In den nächsten fünf Jahren sieht Spotify das Podcast-Geschäft mit einer Bruttomarge von 40-50 % als profitabel an.