«Oh Hell» läuft ab Oktober im Pay-TV

TV-News

Bislang wurde die Serie ausschließlich bei Magenta TV ausgestrahlt.

Die Fernsehserievon Johannes Boss macht einen Schritt in Richtung Öffentlichkeit: Nachdem das Format zunächst nur bei Magenta TV zu sehen war, werden alle Episoden montags, beginnend ab dem 10. Oktober 2022, um 20.15 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt. Der Sender Warner TV Comedy wird die Ausstrahlung übernehmen.Hinter dem Projekt stehen good friends Filmproduktions GmbH, Regie führten Lisa Miller und Simon Ostermann. Zu den Hauptdarstellern gehören Mala Emde, Edin Hasanović, Knut Berger, Salka Weber, Deborah Kaufmann, Thomas Loibl und Madieu Ulbrich.Salka Weber sprach im April mit Quotenmeter über ihre Figur: Ich bin Helenes beste Freundin Maike. Helene und Maike wurden am selben Tag im selben Krankenhaus geboren, ihre Mütter haben sich dort kennengelernt; das ist auf den ersten Blick auch das Einzige, was Helene und Maike gemein haben. Maike bildet in ihrer Art zu leben, zu sprechen, mit Menschen umzugehen, den Gegenpol zu Helene.