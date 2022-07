«Hartz Rot Gold» sowie «Hartz und herzlich» bescheren RTLZWEI gute Resultate

Quotennews

Doch auch VOX kam an diesem gestrigen Abend mit drei alten Folgen von «Hot oder Schrott» recht gut weg.



RTLZWEI zeigte am gestrigen Abend neue Folgen der Sozialreportage. Für die drei neuen Episoden, die auch in den kommenden Wochen noch zu sehen sein werden, warf das Format einen Blick auf sozialschwache Gegenden in Dortmund. Hierfür fanden 0,68 Millionen Zuschauer auf den Sender, so dass eine gute Quote von 2,8 Prozent eingefahren wurde. Zudem saßen 0,22 Millionen Jüngere vor dem Bildschirm. Hier lag der Marktanteil mit 4,5 Prozent genau im Senderschnitt.Wie auch schon in den Wochen zuvor lief es für den Sender ab 22.15 Uhr noch besser, als eine Wiederholung vonübernahm. Mit weiterhin 0,50 Millionen Interessenten stieg die Quote hier auf einen hohen Wert von 3,4 Prozent. Die Reichweite in der Zielgruppe stagnierte bei 0,22 Millionen Menschen, wobei sich der Marktanteil allerdings auf starke 6,4 Prozent erhöhte.VOX setzte wie in den vergangenen Wochen erneut auf die Wiederholung von drei Folgen von. Zu Beginn blieben die 0,80 Millionen Zuschauer bei mauen 3,3 Prozent hänge. Im Anschluss schalteten jedoch 0,97 Millionen Fernsehende ein, was einen Sprung auf 5,5 Prozent bedeutete. Auch wenn für die letzte Episode ein Rückgang auf 0,60 Millionen Neugierige verzeichnet wurde, ging es aus Quotensicht weiter aufwärts auf hohe 5,9 Prozent. Die Zielgruppe war zunächst mit 0,39, später mit 0,41 und zum Schluss mit 0,23 Millionen Jüngeren vertreten. Von guten 7,8 Prozent ging es so nach oben auf starke 10,2 Prozent und schließlich zurück auf überzeugende 9,0 Prozent.