«Darüber staunt die Welt» legt etwas zu

Quotennews

Für die Rankingshow bei ProSieben interessierten sich mehr Menschen als in den beiden vergangenen Wochen.



ProSieben hielt auch diese Woche an der Rankingshowfest. Diesmal stand das Programm ganz unter dem Motto „Die schrägsten Clips im World Wide Web“. Gezeigt werden Clips auf YouTube, TikTok und Instagram und dabei dürfen natürlich die millionenfach geklickten Katzenvideos nicht fehlen. Mit 0,85 Millionen Zuschauern lief es tatsächlich besser als in den beiden vorherigen Wochen. So kletterte auch der Marktanteil auf solide 3,6 Prozent. Ein ähnliches Bild bot sich bei den 0,41 Millionen Jüngeren, wo es von zuletzt akzeptablen 6,9 auf nun passable 8,3 Prozent ging.Keine sonderliche Besserung stellte sich hingegen mitein. Auch gestern liefen zwei neue Folgen der dritten Staffel der Comedyserie. Los ging es mit 0,30 Millionen Zuschauer, was einem ernüchternden Marktanteil von 1,7 Prozent entsprach. Die 0,28 Millionen Neugierigen erhöhten im Anschluss auf maue 2,2 Prozent, was tatsächlich den bisherigen Bestwert der Staffel bedeutete. Die Zielgruppe war an diesem Abend mit 0,15 sowie 0,16 Millionen Werberelevanten vertreten. Hier ging es ebenfalls aufwärts von niedrigen 3,8 auf magere 5,3 Prozent Marktanteil.Kabel Eins wollte erneut mit einem Filmprogramm überzeugen. Der Start in den Abend verlief mit dem Thrillerjedoch nicht wie erhofft. 0,41 Millionen Zuschauer blieben zunächst bei schwachen 1,8 Prozent Marktanteil hängen. Besser sah es da für die 0,19 Millionen Umworbenen mit soliden 4,0 Prozent Marktanteil aus. Der Actionfilmerhöhte bei einem Publikum von 0,29 Millionen Menschen schließlich auf gute 3,5 Prozent. Und auch für die 0,10 Millionen 14- bis 49-Jährigen ging es aufwärts auf 4,7 Prozent.