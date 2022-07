RTL räumt mit Wiederholung von «Sascha Grammel live!» ab

Quotennews

Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe lag der Sender mit dem Programm im zweistelligen Bereich.



Zu Beginn der gestrigen Primetime wiederholte RTL zunächst die Show. Bei der Erstausstrahlung im Januar 2020 entschieden sich 5,12 Millionen Fernsehende sowie 1,82 Millionen Jüngere für das Bühnenprogramm des Bauchredners. Auch wenn derartige Reichweiten gestern in weiter Ferne lagen, waren die Wiederholungen jedoch trotzdem mehr als erfolgreich und der Sender lag zweifelsohne an der Spitze der privaten Programme. Es schalteten 2,76 Millionen Zuschauer für die Show ein, was einem starken Marktanteil von 11,4 Prozent entsprach. Auch den 0,65 Millionen Umworbenen waren hohe 13,2 Prozent sicher.Im Anschluss wurde die Comedysendung, in welcher Eckart von Hirschhausen zu Gast war, wiederholt. Weiterhin befanden sich 2,36 Millionen Fernsehende vor dem Bildschirm. Hier stand eine überzeugende Quote von 10,3 Prozent auf dem Papier. Bei den 0,60 Millionen Werberelevanten war das Programm mit guten 11,5 Prozent ebenfalls weiterhin gefragt.Ab 22.30 Uhr folgte schließlich die Erstausstrahlung der Reportage. 0,97 Millionen Fernsehzuschauer ließen sich zum Einschalten bewegen, was sich in einem soliden Marktanteil von 6,8 Prozent widerspiegelte. Die Zielgruppe war mit 0,36 Millionen 14- bis 49-Järhigen vertreten. Hier stand eine gute Sehbeteiligung von 11,2 Prozent auf dem Papier.