«CSI»-Star wird Nelson Mandela

Der History Channel zeigt im September eine Miniserie über den Südafrikaner.

Der deutschsprachige History Channel bringt die amerikanische Seriemit «CSI»-Star Laurence Fishburne nach Deutschland. Das Format hat bereits fünf Jahre auf dem Buckel und wird als lineare Fernsehpremiere zu sehen sein. Die dreiteilige Miniserie, die im Februar 2017 bei BET lief, war ein riesiger Flop. Nur 0,49 Millionen Zuschauer schalteten ein.Das Werk von Regisseur Kevin Hooks wird beim History Channel als Sechsteiler gezeigt. Los geht es ab 7. Oktober 2022 um 20.15 Uhr in Doppelfolgen. Die Ausstrahlung erfolgt im Rahmen des Specials „Black History Matters“, an allen Freitagen im Oktober werden zahlreiche Doku-Reihen und Dokumentationen zur Geschichte der schwarzen Bevölkerung ausgestrahlt.Die Event-Serie erzählt die bewegende Geschichte Nelson Mandelas von seiner Kindheit über die jahrzehntelange Gefangenschaft bis zu der Zeit als Präsident und der bahnbrechenden Errungenschaft von Gleichberechtigung und Demokratie in Südafrika. Dabei wirft die Serie einen besonderen Blick auf Mandelas Freundschaften, persönlichen Beziehungen, politischen Allianzen und auf das Verhältnis zu zwei Männern, die Mandela in seinen schwersten Stunden und während seiner größten Triumphe zur Seite standen: Oliver Tambo und Walter Sisulu, in «Madiba» verkörpert von Orlando Jones und David Harewood.