Wie erwartet: «Supernasen» kommen samstags

Thomas Gottschalk und Mike Krüger treffen Mitte August in einer neuen Eventshow aufeinander.

Während Thomas Gottschalk in den vergangenen Jahren sehr oft vor den Kameras vertreten war, hörte man von Mike Krüger relativ wenig. Der Fernsehsender RTL hat bereits vor einiger Zeit angekündigt, das Jubiläum der „Supernasen“-Filme zu würdigen. Der erste Film «Piratensender Powerplay» startete am 14. Januar 1982. Neben Gottschalk und Krüger standen Evelyn Hamann, Rainer Basedow und Willy Harlander vor der Kamera. Siggi Götz von «Kreuzfahrt ins Glück» und «Donna Leon» war der Regisseur.RTL ruft am Samstag, den 20. August, um 20.15 Uhr zum Jubiläum. Laura Wontorra führt durch eine knapp dreistündige Unterhaltungsshow, in der man an die früheren Kultfilme erinnern will. Verantwortlich für die Sendung sind Nils Trümpener und Sean Badem, Head of Producers ist Malte Kruber. Außerdem folgt um 23.00 Uhr die Dokumentationausgestrahlt werden, in der Gottschalk-Sohn Roman im Mittelpunkt steht.Ab Mitternacht läuft, in der die zwei Filmstars die Hörfunkprogramme kapern sollen. Das wird mit Sicherheit nicht sonderlich kompliziert, denn RTL ist Teilhaber und Besitzer zahlreicher Radiostationen. Die Musikshow wird parallel im Fernsehen zu sehen sein. Ebenfalls angekündigt sind die vier „Supernasen“-Filme. Ab wann RTL diese anbietet, ist allerdings unklar.