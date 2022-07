Urban Sports Club: ProSiebenSat.1 feiert sein Investment

Wirtschaft

Innerhalb eines Jahres sind die Mitglieder um über 50 Prozent gestiegen, wie man aus der Medienallee mitteilte.

Die Unternehmen ProSiebenSat.1 Media SE und Urban Sports Club blicken auf eine erfolgreiche gemeinsame Zusammenarbeit zurück. Das Unternehmen stieg im Zuge der Corona-Pandemie bei der Firma ein. Mit Hilfe von verschiedenen Marketinginstrumenten wie beispielsweise Fernsehspots konnte man die Markenbekanntheit innerhalb eines Jahres von 23 auf 39 Prozent steigern. Die Zahl der Mitglieder wuchs binnen eines Jahres um weitere 51 Prozent.Beim Urban Sports Club werden zahlreiche Schwimmbäder, Saunen und Fitnessstudio gebündelt. Friedrich Thoma, CEO des Segments Commerce & Ventures von ProSiebenSat.1: „Die COVID-19-Pandemie hat den globalen Trend zu mehr Fitness und Wellbeing beschleunigt und die Nachfrage nach passenden Sportangeboten ist seither entsprechend groß. Urban Sports Club hat diesen gesellschaftlichen Bedarf erkannt. Um neue Kund:innen zu erreichen und das dynamische Wachstum des Unternehmens weiterhin fortzusetzen, haben wir früh in die Plattform investiert und bereits zum Abschluss des ersten Jahres unserer Zusammenarbeit sprechen die Ergebnisse für sich. Unsere Kanäle und attraktiven Werbeplätze bieten das perfekte Umfeld, um einen Massenmarkt anzusprechen und konnten seit unserem Investment vor einem Jahr klar zur Steigerung der Markenbekanntschaft von Urban Sports Club beitragen. Die erfolgreiche Entwicklung unterstreicht den Wert und die Wirksamkeit des Mediums TV und die Attraktivität von ProSiebenSat.1 als strategischem Investor in aufstrebende Wachstumsunternehmen. Wir freuen uns, das Team von Urban Sports Club weiterhin bei der Erreichung seiner Unternehmensziele mit unserer Expertise im Marketing und in der passgenauen Zielgruppenansprache zu unterstützen.“Moritz Kreppel, CEO und Mitgründer von Urban Sports Club: „Mit der ProSiebenSat.1 Group und ihrem Investmentvehikel SevenGrowth haben wir den richtigen Partner gefunden, um noch mehr Menschen zu einem aktiven, gesunden Lebensstil zu motivieren. Die Menschen benötigen in einer hybriden Arbeitswelt flexible Sportangebote, die sich ihren individuellen Bedürfnissen anpassen und Spaß machen. Schon kurz nach dem Einstieg im Juni 2021 haben wir die erste Kampagne mit Erfolg an den Start gebracht: Durch die Millionen-Reichweite der ProSiebenSat.1-Sender konnten wir unsere Markenbekanntheit steigern und schon im ersten Kampagnenzeitraum zwischen September und Oktober 2021 mehr Neuanmeldungen verzeichnen als in den Vergleichsmonaten 2019 vor der Pandemie. Dieser Trend setzt sich 2022 weiter fort und auch unter neuen Rahmenbedingungen in der Spätphase der Pandemie profitieren wir von der Werbung und Reichweite von ProSiebenSat.1. Es ist unser Ziel, über die flexible Urban Sports Club-Mitgliedschaft noch mehr Menschen zurück in die Studios zu holen und die Gesundheit damit weiter zu fördern. Gemeinsam mit ProSiebenSat.1 als Partner wollen wir vor allem diejenigen, die noch nicht aktiv sind, für Sport und Wellness begeistern.”