DMAX zeigt Netflix-Doku über Michael Jordan

Ab August 2022 wird die Serie, die zahlreiche Aufmerksamkeit bekommen, auch im Free-TV laufen.

Die Dokumentation-Serie, die unter der Regie von Jason Hehir verwirklicht wurde, begleitet eine der größten Basketballprofis und erfolgreichsten Teams der Sportgeschichte bei der Jagd nach ihrem sechsten Meisterschaftstitel in der NBA. In zuvor nie gezeigten Szenen aus der Saison 1997/1998 zeigt «The Last Dance» Michael Jordan und seine Kollegen von den Chicago Bulls Scottie Pippen, Dennis Rodman, Steve Kerr und Cheftrainer Phil Jackson in Aktion.Ab 07. August ist die Doku-Serie erstmals im Free-TV auf DMAX , immer sonntags ab 22:15 Uhr, in Doppelfolgen zu sehen. Bislang kann die Serie nur bei Netflix angesehen werden. Hinter dem Projekt stecken ESPN Films, Netflix, Mandalay Sports Media, Jump 23 und NBA Entertainment. Die amerikanischen Rechte hält die Disney-Tochter ESPN, die internationale Verwertung gehört zu Netflix.Über 90 Interviews wurden für die zehn-teilige Serie gedreht. Zu den Produzenten gehörten unter anderem Michael Tollin, Jon Weinbach und Curtis Polk, Regie führte Jason Hehir. Im linearen, amerikanischen Fernsehen schalteten im April und Mai 2020 rund fünf Millionen Fernsehzuschauer ein. Weitere Millionen Zuschauer kamen mit digitalen Aufzeichnungen dazu. Bei dem Emmy Awards bekam man den Preis der besten Dokumentation oder nichtfiktionale Serie.