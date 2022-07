«Schlag den Star» zeigt sich deutlich verbessert

Quotennews

Zuletzt zeigte die Reichweiten-Kurve der ProSieben-Show deutlich nach unten - mit dem Duell Laura Karasek gegen Motsi Mabuse ändert sich der Trend!

Zum bereits siebten Mal im Jahr 2022 schickte ProSieben an einem Samstagabendüber den Äther. Nach unter anderem Max Kruse gegen Steven Gätjen, Frederick Lau gegen Marteria oder Rurik Gislason gegen Robin Gosens hieß es gestern Laura Karasek gegen Motsi Mabuse. Die bisher nach Reichweite erfolgreichste Show im laufenden Jahr war am 08. Januar die Auftakt-Episode mit dem Duell Valentina Pahde gegen Viviane Geppert, als 1,45 Millionen Zuschauer und 0,78 Millionen Umworbene markiert werden konnten. Die Marktanteile lagen bei insgesamt 6,0 Prozent und 13,4 Prozent am Zielgruppen-Markt. In Sachen Marktanteil war zuletzt am 02. Juli die Show Gislason - Gosens am mit erfolgreichsten, insgesamt kamen 6,7 Prozent zustande - bei den 14- bis 49-Jährigen war die Show vom 30. April am besten. Hier waren es 16,9 Prozent.Bei all den Zahlen ist es fast undurchsichtig, dass Anfang des Monats lediglich 1,01 Millionen Zuschauer zustande kamen und die Reichweite der Zielgruppe sich auf 0,48 Millionen beschränkt hatte. Ein Trend, der ProSieben und «Schlag den Star» Show um Show weiter nach unten zog, der jetzt hingegen gebrochen zu sein scheint. Mit 1,32 Millionen Zuschauer ab drei Jahren war die gestrige Show sichtlich erfolgreich, der Marktanteil von 7,6 Prozent ist nicht nur ordentlich, sondern auch ein neuer Bestwert in diesem Jahr.Bei der Zielgruppe reichte es zu keinerlei Rekorden, dennoch war mit 0,54 Millionen Werberelevanten die Reichweite wieder besser und der Marktanteil von 15,0 Prozent wird hier auch gefallen. Am Ende gewinnen konnte im Übrigen nach 14 Spielen Laura Karasek. Um rund 1 Uhr in der Nacht gab es das erste Matchball-Spiel, Tisch-Shuffelboard, das Karasek gewinnen konnte.