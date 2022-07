«Tour de France»-Auftakt und -Finale im Ersten

Quotennews

Während das Erste kurz zum Auftakt der «Tour de France Femmes» schaltete, folgte das Finale der Männer-«Tour de France» im Anschluss.

[imgr][/imgr]21. Etappen und drei Wochen Radsport - Diefand gestern ihren gebührenden Abschluss. Die letzte Etappe führte die Fahrer von Paris La Défense Arena über 116 km nach Paris Champs-Élysées. Tagessieger wurde der Belgier Jaspar Philpsen, der damit nach Etappe 15 seinen zweiten Tagessieg bei der Tour feiern konnte. Für das Gesamtklassement hatte das keine direkte Auswirkung auf die Führenden - Jonas Vinegaard, der seit Etappe 11 das Gelbe Trikot trägt, blieb auf Platz 1 und kann somit die «Tour de France» gewinnen. Tadej Pogacar bleibt, wie seit Etappe 12, auf dem zweiten Platz, Geraint Thomas bleibt, wie seit ebenfalls Etappe 12, auf dem dritten Platz. Bester Deutscher ist auf Platz 44 Georg Zimmermann. Nach der Punktewertung war Wout van Aert bereits die ganze Tour über nicht mehr einzuholen, mit 480 Punkten setzt er sich gegen Jasper Philipsen durch, der konnte 268 Punkte einsammeln. Tadej Pogacar wird mit 250 Punkten Dritter.Mit dem großen Finale der Tour in und um Paris konnte sich das Erste nochmals über 1,32 Millionen Zuschauer und einen ordentlichen Marktanteil von 9,1 Prozent freuen, wobei etwas Frust überwiegen wird, da zwischen der 7. und 20. Etappe jeweils zweistellige Quoten-Werte eingesammelt werden konnten. Bei den jüngeren Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sammelten sich zum Tour-Abschluss 0,2 Millionen Fernsehzuschauer und 7,1 Prozent des Marktes. Auch hier waren prozentual die letzten Etappen teilweise deutlich besser.Während also die Männer die letzten Kilometer der «Tour de France» fuhren, starteten im Vorfeld die Frauen auf die. Hierzu übertrug das Erste nicht live, sondern beschränkte sich auf eine kurze Berichterstattung im Vorfeld des Männer-Finales. Hier kamen 0,88 Millionen Zuschauer und 0,09 Millionen jüngere Zuschauer zusammen. Die Marktanteile landeten bei 7,2 Prozent, während sich 3,7 Prozent am jungen Markt notieren ließen.